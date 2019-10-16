Українських політв'язнів Дудку і Бессарабова етапували із московського СІЗО у невідомому напрямку
|08:30 24.10.2019
|Крым
Українських політв'язнів Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапували з московського СІЗО "Матроська тиша" в іншу установу.
Про це йдеться у відповіді адміністрації ізолятора на лист видання "Крим.Реалії", пише ZN,UA.
Вказується, що "листа... не може бути вручено, оскільки арештант відбув до іншої установи".
Син Дудки Ілля Каверников також розповів, що у СІЗО відмовилися прийняти ліки для батька. За його припущенням, політв'язнів етапують назад до окупованого Криму.
"У СІЗО не прийняли ліки для батька, сказавши, що такий засуджений у них не утримується. Крім того, мені прийшли аналогічні відповіді на мої листи", – розповів Каверников.
Раніше Верховний суд РФ залишив без змін вирок Дудці і Бессарабову, які отримали по 14 років колонії суворого режиму у так званій "справі українських диверсантів". Водночас адвокатка Оксана Железняк після засідання суду зазначила, що мешканці Севастополя включені у список на обмін ув'язненими між Росією і Україною.
Володимира Дудку, Олексія Бессарабова, а також Дмитра Штиблікова ФСБ затримала в листопаді 2016 року, як учасників так званої у РФ "диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України".
Штибліков і Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Вони також неодноразово виступали експертами й у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" ("Флотське мито", "Росія перевищила допустиму присутність своєї морської піхоти в Криму"). Дудка – капітан 2-го рангу запасу, у минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.
У СБУ наголосили на тому, що затримані в Криму українці не є ані співробітниками, ані контактерами з боку спецслужби.
У листопаді 2017 року Штиблікова засудили до п'яти років колонії суворого режиму та штрафу у 200 тисяч рублів.
У квітні підконтрольний Кремлю "суд" засудив Володимира Дудку й Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Окрім того, "суд" зобов'язав Дудку виплатити 350 тисяч рублів штрафу, Бессарабова - 300 тисяч рублів.
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