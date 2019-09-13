Херсонський морпорт здали в концесію на 30 років
|08:00 24.10.2019
|Херсон
Херсонський морський торговельний порт передадуть у тимчасове користування бізнесу на 30 років.
Про це повідомив голова Херсонської Облдержадміністрації Юрій Гусєв у Facebook, пише ZN,UA.
"Херсонський морський торговельний порт передадуть в концесію на 30 років. За цей час очікується залучення інвестицій приватного партнера у розмірі 1,4 мільярда гривень", - заявив губернатор.
Він зазначив, що завдяки збільшенню потужності і ефективності підприємства до бюджетів різних рівнів буде надходити близько 300 млн грн податків. Ці гроші будуть надходити до бюджетів всіх рівнів, і можуть бути використані на розвиток місцевої інфраструктури. Також 500 жителів Херсона зможуть отримати робочі місця.
Після завершення дії угоди концесіонер передасть всі активи, навіть новостворені, у власність держави.
Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про концесію.
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