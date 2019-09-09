Трамп оголосив про зняття санкцій з Туреччини

19:30 23.10.2019   Турция

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США знімають з Туреччини санкції, введені у відповідь на військову операцію в Сирії.

Про це повідомляє CNN, передає НВ.

«Я доручив міністру фінансів скасувати всі санкції, запроваджені 14 жовтня в відповідь на наступ Туреччини проти курдів», — сказав він.

Раніше Туреччина оголосила, що припиняє військову операцію на північному сході Сирії після укладення угоди з Росією.

Трамп також назвав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана «людиною, яка любить свою країну» і подякував йому за участь в угоді щодо Сирії.

Трамп додав, що він може зустрітися з турецьким лідером «найближчим часом».

9 жовтня 2019 року Туреччина розпочала на північному сході Сирії військову операцію Джерело миру. «Антитерористична» операція, як наступ назвали в Анкарі, проводилась у районах Сирії на схід від річки Євфрат проти сирійських курдів.

Через військову операцію США ввели санкції проти міністерства енергетики і міністерства оборони Туреччини, а також щодо трьох високопоставлених чиновників уряду Анкари.

Після переговорів з США Туреччина погодилася призупинити наступ на півночі Сирії на 120 годин (п’ять днів) для виходу курдських повстанців з прикордонних районів.

Після завершення п’ятиденного перемир’я Росія і Туреччина домовилися про спільне патрулювання на півночі Сирії і відведення курдських формувань від кордонів Туреччини на 20 км вглиб Сирії.



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