Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка 22 жовтня підписав наказ про призначення прокурором Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, який раніше обіймав посаду заступника прокурора АРК.

Як повідомляється на сайті прокуратури АР Крим, в середу заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов (раніше був прокурором АРК) представив колективу нового керівника, передає Інтерфакс-Україна.

"Ігор Поночовний із 2017 року працював у прокуратурі автономії, пройшов шлях від заступника начальника управління до заступника прокурора. За цей час зарекомендував себе як професіонал, який зможе ефективно продовжити роботу відомства на шляху до деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим", - зазначив Мамедов.

У свою чергу Поночовний запевнив, що прокуратура АРК продовжить реалізовувати плани і завдання, визначені стратегією розвитку прокуратури АР Крим в умовах тимчасової окупації на 2019-2021 роки.

Поночовний, 1987 року народження, розпочав кар'єру прокурора в 2009 році. У прокуратурі АРК працює з грудня 2017 року.