В порту Бердянск за 10 дней разгрузили три судна с комплектами для ветроэлектростанций

20:30 23.10.2019   Украина

ГП "БМТП" продолжает принимать комплекты ветроэнергетических установок для Запорожской ВЭС: госстивидор уже полностью обработал 27 комплектов хабов и гондол и разгрузил 5 комплектов лопастей и 9 комплектов башен.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в ГП "Бердянский морской торговый порт".

Сейчас госстивидор принимает еще 9 комплектов секций башен, которые были доставлены на борту судна ABB Vanessa.

"К середине ноября планируется принять все комплектующие для Запорожской ВЭС. Для размещения комплектов специально был расширен площадь складских площадок. Таким образом, на складских площадях государственного портового оператора будет размещено полностью все оборудование для Запорожской ветроэлектростанции", - отметили в госстивидоре.

В ГП "БМТП" добавили, что отлаженная технология разгрузки негабаритного груза позволяет оперативно принимать комплекты ветроэнергетического оборудования. Так, первое судно Josef, которое принял ГП "БМТП" в рамках строительства Запорожской ВЭС, было обработано за 3 суток - успешно принято и размещено на складских площадках 45 единиц башен (9 секций). Palmerton - судно с 27-ю комплектами хабов, 27-я комплектами гондол и 5-ю комплектами лопастей обработано за 4 суток.

Как сообщал ЦТС, 17 октября порт Бердянск принял судно Palmerton, которое доставило 15 лопастей, а также хабы и гондолы для строительства Запорожской ветроэлектростанции.

 



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