В украинских портах при формировании экспортных партий кукурузы было обнаружено превышение нормы ГМО.

Об этом Latifundist.com сообщил ряд источников на рынке.

Они отметили, что ГМ-кукуруза была обнаружена в двух украинских портах при формировании экспортных партий.

Напомним, что в ЕС продукция обязана маркироваться как генномодифицированная при содержании ГМО более 0,9%. Учитывая указанную информацию, по мнению экспертов, при формировании партий необходим дополнительный контроль с использованием существующих экспресс-систем для обнаружения ГМО.



Заметим, что в прошлом году эксперты компании ИП «СЖС Украина» заявляли о появлении в урожае 2018 года партий кукурузы с содержанием ГМО от 0,1% до 1,5%. Представители компании предупреждали о рисках распространения этих сортов на территории Украины.

Напомним, что цены на украинскую кукурузу выросли до $163-165 за т FOB, однако все равно остаются самыми низкими в мире.