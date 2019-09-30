В украинских портах была обнаружена ГМО-кукуруза

20:15 23.10.2019   Украина

В украинских портах при формировании экспортных партий кукурузы было обнаружено превышение нормы ГМО.

Об этом Latifundist.com сообщил ряд источников на рынке.

Они отметили, что ГМ-кукуруза была обнаружена в двух украинских портах при формировании экспортных партий.

Напомним, что в ЕС продукция обязана маркироваться как генномодифицированная при содержании ГМО более 0,9%. Учитывая указанную информацию, по мнению экспертов, при формировании партий необходим дополнительный контроль с использованием существующих экспресс-систем для обнаружения ГМО.

Заметим, что в прошлом году эксперты компании ИП «СЖС Украина» заявляли о появлении в урожае 2018 года партий кукурузы с содержанием ГМО от 0,1% до 1,5%. Представители компании предупреждали о рисках распространения этих сортов на территории Украины.

Напомним, что цены на украинскую кукурузу выросли до $163-165 за т FOB, однако все равно остаются самыми низкими в мире.

 



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