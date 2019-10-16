МРК «Углич» и МРК «Великий Утюг» проекта 21631 прошли через Керченский пролив и вошли в Азовское море.

Об этом сообщала пресс-служба минобороны РФ, передает Флот2017.

Военное ведомство уточняет, что малые ракетные корабли завершили выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море и возвращаются в пункт базирования на Каспии.

Отметим, что Россия практикует переброску боевых единиц Каспийской флотилии в Азовское море для усиления, например, катерной группировки в Керченском проекте.

Справка:

Характеристики МРК проекта 21631:

водоизмещение - 949 т, длина - 74,1 м, ширина - 11 м, высота - 6,57 м, осадка - 2,6 м.

Экипаж - 32 человека.

Скорость максимальная - 25 узлов.

Дальность хода - 2500 миль (при скорости хода 12 узлов).

Автономность - не менее 10 суток.

Вооружение:

пусковая установка вертикального пуска 3Р14УКСК производства концерна «МИС Агат» комплекса «Калибр-НК» или комплекса «Оникс» на 8 ракет, расположена в надстройке;

100-мм артиллерийская установка АК-190-01/А-190М с СУО «Ласка», расположена в носовой части корабля;

30-мм установка АК-630М-2 «Дуэт», расположена на кормовой части надстройки;

2 х 14.5-мм морские тумбовые пулеметные установки МТПУ с пулеметами КПВ;

2 х ЗРК 3М47 «Гибка» с 4-8 х ЗУР «Игла» или «Игла-1М», установлены на корме и на носовой части надстройки, управление дистанционное;

3 х 7.62-мм пулеметы;

противодиверсионный ручной гранатомет глубинных бомб; мины (2 точки сброса).

Ракетное вооружение малых ракетных кораблей - универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК», предназначенных для поражения надводных кораблей и подводных лодок различных классов и типов, наземных стационарных и ограниченно подвижных целей с заранее известными координатами на расстоянии от 200 до 500 километров.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», спроектированы и построены специально для Каспийской флотилии с учётом малых глубин реки Волга и Каспийского моря, так сказать модернизированная версия проекта 21630 «Буян»,

Завод изготовитель малых ракетных кораблей данного проекта - Зеленодольский судостроительный завод, неподконтрольный Объединенной судостроительной корпорации, находящейся под санкциями США с 2014 года.