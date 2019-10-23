Болгарія співпрацюватиме з Британією у розслідуванні щодо 39 трупів у вантажівці
|19:45 23.10.2019
|Болгария
Посольство Болгарії в Лондоні повідомило, що буде співпрацювати з британською владою у справі про 39 людей, знайдених мертвими у вантажівці в Ессексі, на схід від Лондона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У болгарському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в даний час ще не підтверджено, чи мала вантажівка болгарську реєстрацію.
Також досі немає інформації щодо національностей знайдених у вантажівці людей.
Британська поліція попередила, що ідентифікація тіл займе багато часу.
Вантажівка, ймовірна, потрапила у Британію через валлійський порт Холіхед в суботу з Ірландії. Тіла були знайдені в середу в місті Грей, на схід від Лондона.
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