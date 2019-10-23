Адмінмежу з анексованим Кримом з початку 2019 перетнули понад 2 млн осіб. Найбільше - у літні місяці

21:01 23.10.2019   Крым

Адмінмежу Херсонської області з тимчасово окупованою територією Криму за 9 місяців 2019 року перетнули 2 089 521 осіб (1 049 707 – в'їзд, 1 039 814 – на виїзд). Серед них громадян України 2 085 500 осіб. За той же період 2018 року – 2 011 546 осіб, громадян України – 2 006 704.

Очевидна тенденція зростання кількості в’їздів-виїздів у літні місяці та зменшення у зимово-весняний період, про це повідомили у Адміністрації Державної прикордонної служби України на запит агентства ZIK.

Разом з тим, за весь 2018 рік перетнуло адмінмежу 2 523 419 (1 273 838 – в’їзд, 1 249 581 – на виїзд.) Серед них громадяни України – 2 517 595 осіб.

Згідно оприлюднених даних Держприкордонслужи, у літній період адмінмежу перетинають в рази більше, ніж у зимові чи весняні місяці. Також очевидна незначна тенденція зростання кількості тих, хто перетинає адмінмежу з окупованим Кримом у 2018 та 2019 роках: за січень-вересень 2019 – 2 089 521 осіб (громадян України ­– 2 085 500), а за той же період 2018 року – 2 011 546 осіб (громадян України – 2 006 704).

Для прикладу, червень, липень, серпень відповідно 260 367 (114 202 – в’їзд, 146 165 – на виїзд, 259 727 – всього громадяни України), 346 814 (162 093 в’їзд, 184 721 – на виїзд, 346 255 – всього громадяни України) та 408 702 (214 381 в’їзд, 194 321 – на виїзд, 407 628 – всього громадяни України) особи.

У той час, коли за січень, лютий, березень, відповідно 140 642 (71 145 в’їзд, 69 497 – на виїзд, 140 406 – всього громадяни України), 121 030 (60 204 в’їзд, 60 826 – на виїзд, 120 809 – всього громадяни України) та 144 702 (72 755 в’їзд, 71 947 – на виїзд, 197 377 – всього громадяни України) особи.

У 2018 році у літні місяці та у зимовий-весняний період тенденція теж подібна. Зокрема, червень, липень, серпень 2018 року, відповідно 224 417 (104 905 – вїзд, 119 512 – на виїзд, 224 108 – всього громадяни України), 349 528 (167 324 в’їзд, 182 204 – на виїзд, 348 574 – всього громадяни України) та 378 645 (201 199 в’їзд, 177 466 – на виїзд, 377 577– всього громадяни України) особи.

У той час, коли за січень, лютий, березень 2018, відповідно 148 090 (73 808 в’їзд, 74 282 – на виїзд, 147 814 – всього громадяни України), 123 617 (61 466 в’їзд, 62 151 – на виїзд, 123 286 – всього громадяни України) та 134 590 (67 156 в’їзд, 67 434 – на виїзд, 134 237 – всього громадяни України) особи.

У Державній прикордонній службі України також повідомили, що за дев’ять місяців 2019 року у в’ їзді в Україну відмовлено 16,9 тис. іноземцям – це повторює кількість тих, кому не дозволили перетнути український кордон за весь 2018 рік. Серед них у 2019 році громадян Росії – 5,6 тис.

Основними причинами відмов в перетинанні кордону у Держприкордонслужбі назвали: не підтвердження мети поїздки, обмеження в’ їзду на територію України, не дійсні документи та відсутність візи.

Нагадаємо, як відповіли у Департаменті консульської служби МЗС України на запит агентства ZIK, кількість осіб, які звернулися до закордонних дипломатичних установ з заявою щодо оформлення документів для залишення на постійне місце проживання закордоном, станом на 1 жовтня 2019 року склала 1987 осіб.

Разом з тим, Росія лише замикає пятірку країн, де б українці хотіли постійно мешкати.

Також посольство України в Угорщині в іншій відповіді на запит ZIKу повідомило, що з початку 2019 року дозвіл на проживання в Угорщині оформлено 29921 громадянину України, тоді як за весь 2018 рік  таких дозволів було 20890.  



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