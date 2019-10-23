Семьи выживших в пожаре лагеря "Виктория" детей требуют 4 миллиона гривен компенсации от Одесского горсовета

19:15 23.10.2019   Украина

37 семей, пострадавших в результате пожара в лагере "Виктория", требуют в суде взыскать с Одесского городского совета моральный ущерб в размере 3,9 миллиона гривен. Семьи 3 девочек, погибших в результате пожара, свой иск подадут позже.

Об этом сообщили в Центре правового мониторинга "Достоинство", передает

корреспондент Украинской Службы Информации.

Так, гражданский иск от 37 семей, чьи дети находились в лагере на момент пожара, передал суду адвокат Николай Стоянов в ходе заседания 22 октября.

3,9 млн грн – такова общая сумма ущерба, которую пострадавшие при пожаре в "Виктории" участники танцевального ансамбля "Адель" и их родители намерены взыскать с Одесского горсовета, департамента науки и образования, лагеря "Виктория" и лично с обвиняемого – экс-директора лагеря Петроса Саркисяна, – сообщили в центре "Достоинство".

В свою очередь, представитель горсовета Виталий Юраш выступил против ответственности горсовета, аргументировав это тем, что Саркисян не является должностным лицом ни горсовета, ни его исполнительных органов, а по закону государство или местное самоуправление могут возмещать лишь ущерб, причиненный должностным лицом.

Кроме того, по словам Юраша, городские власти предоставили адресную помощь семьям погибших – по 200 тыс. грн, и оплатили похороны – по 130 тыс. грн. Пострадавшим при пожаре детям город выделил по 20 тыс. грн.

Обвиняемый Саркисян посоветовал адвокату Стоянову направить иск руководителю ансамбля "Адель" Татьяне Егоровой – "человеку, который поджег детей", – сообщили в мониторинговой организации.

Стоит отметить, что три семьи, которые потеряли детей в результате пожара, свой иск заявят позже. Их представитель Оксана Муравская сообщила судье, что готовит соответствующие документы.
Также известно, что на предыдущем заседании представитель прокуратуры предъявил Саркисяну иск в размере 7,5 млн грн.

В такую сумму прокуратура оценила ущерб территориальной общине Одессы, причиненный Саркисяном из-за несоблюдения им правил противопожарной безопасности, – сообщили в Центре.

Напомним, пожар в лагере "Виктория" произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В его результате погибли трое девочек из творческого коллектива "Адель". Правоохранители открыли несколько уголовных производств. В качестве подозреваемых фигурируют директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ДСНС в Одесской области, а также пожарный инспектор.

На данный момент суд принял решение лишь в отношении Цокур: ее приговорили к 3 годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Из всех фигурантов в СИЗО находится лишь Саркисян. Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией лагеря. Художественный руководитель "Адель" Татьяна Егорова, которая проходит по делу в качестве свидетеля, выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.



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