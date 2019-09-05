Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией
|18:45 23.10.2019
|Россия
Сирия выставит 15 пограничных постов вдоль границы с Турцией, следует из карты, опубликованной Минобороны РФ в среду.
Посты сирийских пограничников создаются в рамках меморандума о взаимопонимании, который накануне, 22 октября, согласовали президенты России и Турции. Сирийские пограничные посты создаются вне зоны операции турецкой армии "Источник мира", следует из карты, передает Интерфакс.
В частности, пять постов погранслужбы Сирии будут размещены к западу от зоны турецкой операции - в районе населенного пункта Кобани. К востоку от зоны операции Сирия выставит десять постов пограничников вплоть до границы с Ираком, в частности в районах населенных пунктов Дербисия, Камишли и Дерик.
На карте указана 10-километровая зона совместного российско-турецкого патрулирования, в которую попадают посты сирийских пограничников. Кроме того, на карте Минобороны РФ отмечена зона отвода от границы Сирии с Турцией на глубину до 30 километров курдских отрядов и их вооружения.
22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.
"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции. Анкара объявила о начале этой операции 9 октября.
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