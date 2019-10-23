В мэрии после долгих судов решили добровольно отдать 93,5 гектара Минобороны
|18:30 23.10.2019
|Украина
Депутаты земельной комиссии неожиданно решили вернуть 93,5 гектара земель в районе улицы Инглези, которые в значительной мере предполагалось использовать под новую застройку.
Об этом шла речь в ходе заседания земельной комиссии, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
В мэрии не признавали государственных актов на земли Минобороны ни в судах, ни во время переговоров, и заявляли, что земля не оформлена, а значит – принадлежит громаде.
Ее поделили на зоны, большую часть планировали использовать под застройку, потому передали в КП "Городское капитальное строительство", чтобы то заключало договоры с застройщиками. Также предусматривался перенос троллейбусного депо на новое место вместо прежнего, создание нового парка, на который, правда, так и не разработали документацию.
Значительная же часть из 93,5 гектаров шла под застройку.
Поэтому то, что после годов судов в муниципалитете решили вернуть земли военным – неожиданно.
Отметим также, что мэр Одессы Геннадий Труханов все еще не вернулся в город – после двух недель отпуска (третьего за несколько месяцев) он уехал в командировку.
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