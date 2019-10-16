В анексованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків з початку року
|18:15 23.10.2019
|Крым
З початку 2019 року російські силовики в анексованому Криму провели 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Також з 80 обшуків 62 проходили у будинках кримських татар.
Барієв наголошує, що велика частина обшуків має політичний або релігійний підтекст, найчастіше російські силовики їх пов’язують з нібито участю кримчан у заборонених у Росії організаціях: "Хізб ут-Тахрір" та "Свідки Єгови", а також у "незаконних збройних формуваннях".
За словами менеджера з комунікацій КРЦ Ельвіра Сагірмана, з початку року в окупованому Криму 578 разів порушили право людини на справедливий суд, 408 з цих випадків стосувалися кримських татар.
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