З початку 2019 року російські силовики в анексованому Криму провели 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Також з 80 обшуків 62 проходили у будинках кримських татар.

Барієв наголошує, що велика частина обшуків має політичний або релігійний підтекст, найчастіше російські силовики їх пов’язують з нібито участю кримчан у заборонених у Росії організаціях: "Хізб ут-Тахрір" та "Свідки Єгови", а також у "незаконних збройних формуваннях".

За словами менеджера з комунікацій КРЦ Ельвіра Сагірмана, з початку року в окупованому Криму 578 разів порушили право людини на справедливий суд, 408 з цих випадків стосувалися кримських татар.