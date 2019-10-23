Одесский муниципалитет все-таки выполнил поручение президента Зеленского и согласовал выделение 41 гектара земли от Окружной дороги до эстакады порта под альтернативный проезд в порт.

Об этом шла речь в ходе земельной комиссии, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Так, порт получил пока согласие на отведение 41 гектара на Полях фильтрации под дорогу в порт. Перед прошлой сессией комиссия была против вопроса, так как дорога делит зону полей фильтрации на две части. Однако сегодня депутаты неожиданно поддержали проект даже без споров.

На прошлой комиссии АМПУ предоставила в адрес земельной комиссии новый вариант дороги в порт, мимо платной площадки Евротерминала.

Начальник службы наземной инфраструктуры ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Сергей Гладун отметил, что портовики всегда говорили, что дорога будет платной, как и все остальные пути в порт. Вместе с тем, альтернативный путь требовал как президент, так и Антимонопольный комитет.

Ранее на сессии депутаты согласовали отведение земли для ООО "Хаджибей-2" под новую дорогу в порт, точнее в "Сухой порт" – платную площадку компании "Евротерминал".

Речь идет о 6,6824 гектара для ООО "Хаджибей-2" на 49 лет под строительство, обслуживание и ремонт объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 49 лет.

Суть вопроса состоит в том, что у компании "Евротерминал" давно присутствуют планы как раз по организации такой Свободной экономической зоны на полях фильтрации. Проект был презентован на форуме 5Т в Одессе. Он предполагает организацию такой зоны на 800 гектарах земли.

Эта зона начнет свою деятельность в ближайшее время. Есть грузовые и торговые терминалы, – заметил тогда вице-мэр Павел Вугельман.