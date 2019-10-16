Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда планирует проверить ближайшую к полуострову больницу на материковой части Украине в Каланчаке в Херсонской области.

Об этом 23 октября она сообщила во время посещения в Херсоне общежития, где проживают переселенцы из оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и аннексированного Крыма, передает "Новый Визит".

«Мы сегодня поедем в Каланчак. Хочу осмотреть мощности больницы. Я знаю, что на эту больницу возложена обязанность принимать крымчан. Я в Киеве встречалась достаточно много с семьями, в частности, политических заключенных из Крыма, они рассказывали о проблематике медицинского обеспечения в оккупированном Крыму. Там она очень на неудовлетворительном уровне, поэтому мы сегодня с господином Юрием (Гусевым, главой Херсонской ОГА – КР) будем говорить, как увеличить функциональную способность больниц в Херсонской области для того, чтобы обслуживать максимально тех, кто проживает в Крыму», – сообщила Коляда.

Коляда планирует посетить пункты пропуска на админгранице между Крымом и Херсонщиной.

Также, по словам министра, в ведомстве работают над тем, как обеспечить оптимальное и быстрое получение крымчанами услуг на материковой Украине, в том числе административных.