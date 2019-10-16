Поставки свежих сирийских фруктов и оливкового масла в оккупированный Крым должны начаться с октября, соответствующий контракт уже заключен.

Об этом сообщил в интервью ТАСС Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.

«Первые партии товаров были успешно отправлены морем в марте, это, в частности, зерно. Заключены контракты на поставку в Крым с октября свежих фруктов - это лимоны, апельсины, грейпфруты, гранат - а также оливкового масла. Прорабатываются параметры и сроки поставок кукурузы, сои, мелкофракционного угля. Сирийская продукция успешно выдерживает ценовую конкуренцию с мировыми поставщиками, при этом существенно отличаясь по качеству в лучшую сторону», - рассказал Аксенов.

Он добавил, что крымские предприятия готовы поставлять в Сирию стрелочные переводы для железных дорог (эту продукцию выпускает Керченский металлургический завод), сварочные аппараты и строительный электроинструмент (фирма "СЭЛМА" и завод "Фиолент"), оборудование для нефтегазовой промышленности, пластиковые трубы и другую продукцию. Судостроительные предприятия также готовы к реализации проектов по заказу сирийских компаний.

«Вполне возможна и работа по бартеру: оливковое масло в обмен на подсолнечное и шрот, также пользующийся спросом в Сирии. Дополнительно прорабатываются вопросы поставок в Крым природных ресурсов Сирии, которые могли бы стать основой обратной загрузки - щебень, гранит, мрамор, клинкер, фосфаты», - отметил глава Крыма.

Он подчеркнул, что "стратегическая цель - создать постоянно работающую морскую линию с загрузкой в две стороны". А для этого надо обеспечить стабильный и значительный по объему грузопоток в обоих направлениях.