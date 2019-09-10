Завершено поставки Bayraktar до України

17:15 23.10.2019   Украина

Турецькою компанією Baykar завершено поставки ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB 2 до України.

Про це повідомляє DefenceTurk.net, передає Український мілітарний портал.

Зараз на Хмельниччині тривають фінальні приймально-здавальні випробування БПЛА Bayraktar TB2.

В ході випробувань перевіряються бойові можливості літальних апаратів, набір максимальної висоти, орбітальний політ, посадку, основну та аварійну системи живлення.

На початковому етапі українським військовим, які пройшли курси підготовки в Туреччині, допомогу в експлуатації даних зразків надають турецькі фахівці — представники компанії-виробника «Baykar Makina».

Окрім самих БПЛА до України також доставлені боєприпаси, супутнє обладнання та тренажери.

Після цих польотів розпочнеться активна фаза бойового злагодження екіпажів та ланок підрозділу до виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, що перемовини про купівлю цих БПЛА тривали близько двох років.

За цей період представники Міністерства оборони України відвідували Туреччину та ознайомлювались із різними етапами випробувань Bayraktar TB2.

Технічні характеристики Bayraktar TB2:

Довжина апарату: 6,5 метрів
Розмах крила: 12 метрів
Радіус дії: 150 км
Максимальна злітна маса: 560 кг
Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг
Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину
Крейсерська швидкість: 130 км/годину
Практична стеля польоту: 6750 метрів

Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Так у 2015 році відбулись тестові запуски ПТРК UMTAS, у а 2016 з’явилась офіційна інформація про їх успішне бойове застосування проти курдських загонів, що підтвердило їх заявлені тактико-технічні характеристики.



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