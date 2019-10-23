Країни-члени НАТО хочуть поговорити із Зеленським про його мирні ініціативи

17:01 23.10.2019   Украина

Північноатлантична рада під час візиту до України наступного тижня розраховує почути "з перших вуст" про ініціативи нової влади, спрямовані на завершення конфлікту на Донбасі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції напередодні міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг нагадав, що вже за декілька днів, а саме 30-31 жовтня, до України має прибути з візитом Північноатлантична рада – посли усіх держав-членів Альянсу на чолі із самим генсеком. "Північноатлантична рада відвідає Одесу та Київ", - зауважив він.

"Один з мотивів цього візиту – він відбудеться для того, щоби мати краще розуміння (ситуації в Україні), отримати інформацію з перших рук від уряду та президента Зеленського. Ми хочемо обмінятися думками про те, як саме НАТО може підтримати Україну та мирні зусилля", - заявив генсек.

Єнс Столтенберг також заявив, що у НАТО є консенсус щодо дій чинної влади щодо вирішення проблеми російської агресії на Донбасі. "Ми повністю підтримуємо зусилля, спрямовані на політичне врегулювання через виконання мінських домовленостей і ми вже побачили певний прогрес, включаючи обмін ув’язненими", - заявив він.

Генеральний секретар наголосив, що це питання не єдине, якому буде присвячений візит до України.

 



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