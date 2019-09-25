Ryanair навесні полетить із Херсона до Відня
|16:45 23.10.2019
|Украина
Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair із 30 березня запустить рейси з аеропорту Херсон до Відня (Австрія).
Як йдеться в системі бронювання авіаперевізника, рейси виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці.
Вартість квитка на 30 березня становить 66 євро в один бік.
Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Ryanair із 21 грудня запустить рейси з Херсона до Кракова.
Із 17 червня авіакомпанія Ryanair запустила рейси з Харкова до Кракова, а 19 червня - рейси з Одеси до Кракова.
Ірландський лоукостер авіакомпанія Ryanair виконує понад 1800 рейсів щодня з близько 100 пунктів вильоту більш ніж до 200 пунктів призначення.
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