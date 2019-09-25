Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair із 30 березня запустить рейси з аеропорту Херсон до Відня (Австрія).

Як йдеться в системі бронювання авіаперевізника, рейси виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці.

Вартість квитка на 30 березня становить 66 євро в один бік.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Ryanair із 21 грудня запустить рейси з Херсона до Кракова.

Із 17 червня авіакомпанія Ryanair запустила рейси з Харкова до Кракова, а 19 червня - рейси з Одеси до Кракова.

Ірландський лоукостер авіакомпанія Ryanair виконує понад 1800 рейсів щодня з близько 100 пунктів вильоту більш ніж до 200 пунктів призначення.



