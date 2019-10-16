Так называемый "государственный совет" Крыма на внеочередном заседании в среду согласовал включение АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия) в план приватизации имущества на текущий год.

Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с "сессии".

Согласно постановлению, на продажу планируется выставить 100% акций этой феодосийской нефтебазы номинальной стоимостью 769 млн 780 тыс. 585 рублей.

Ранее Сергей Аксенов говорил журналистам, что на актив есть "три заявителя", которые "хотят поучаствовать в процессе акционирования". "Покупатели большие и эффективные, но названий, с учетом нашей санкционности, я не называю", - отмечал Аксенов.

Компания находится по адресу, где в украинскую бытность Крыма располагалось "Феодосийское предприятие по хранению нефти и нефтепродуктов". После присоединения Крыма к РФ власти республики создали там ГУП "Крымский топливный альянс", в марте 2015 года эта структура была реорганизована путем присоединения к ГУП "Черноморнефтегаз" (ЧНГ, Симферополь).

"Парламент" оккупированного Крыма в конце июня 2019 года дал согласие на отчуждение имущества нефтебазы из состава ЧНГ и создание новой структуры.

"Черноморнефтегаз" зарегистрировал "Морской нефтяной терминал" в третьей декаде июля.

Феодосийская нефтебаза может хранить 250 тыс. тонн и переваливать до 12 млн тонн нефти в год. Она является одной из крупнейших в России, но сейчас работает с низкой загрузкой мощностей.

"Это одна из крупнейших в стране баз. Нас огорчает, что этот ресурс не задействован, он используется всего лишь на 10%, а то и меньше", - отмечал в 2017 году начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Компания подконтрольна министерству топлива и энергетики оккупированного Крыма.