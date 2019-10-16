"Феодосийский судомеханический завод" (ФСМЗ, Феодосия) станет единственным подрядчиком по ремонту судовых дизельных двигателей для Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил Сергей Аксенов, передает Интерфакс.

"Совет министров Крыма обратился к федеральным властям с просьбой о содействии в определении Феодосийского судомеханического завода единственным поставщиком по ремонту дизельных двигателей в интересах Черноморского флота. Наши предложения поддержаны, даны соответствующие поручения", - сказал Аксенов.

ФСМЗ ведет свою историю с 1946 года. Предприятие, согласно данным его официального сайта, занимается сейчас ремонтом (в том числе - капитальным) судовых дизельных двигателей типа М-500, а также отдельных узлов и агрегатов к ним. Приказом Минпромторга России 2016 года Феодосийский судомеханический завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

По данным Аксенова, кроме того, решен вопрос о проектировании и строительстве на производственных мощностях завода "Залив" (оккупированный Керчь, Крым) "универсальных кораблей, а также плавдока для технического обслуживания и ремонта ледоколов".

"Залив" создан в 1938 году. Основной производственный актив предприятия - сухой док длиной 360 м, шириной 60 м и глубиной 13 м - один из крупнейших в Европе..