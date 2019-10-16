Так называемое "ГУП" "Черноморнефтегаз" (ЧНГ, Симферополь) объявило аукцион с ограниченным участием на выполнение бурения разведочной скважины N8 Поворотного газоконденсатного месторождения (ГКМ).

Начальная (максимальная) цена контракта - 1,082 млрд рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок, передает Интерфакс.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября, итоги будут подведены 11 ноября.

Поворотное ГКМ, расположенное на территории Ленинского района на востоке оккупированного Крыма, является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений углеводородов на полуострове. В 1985-1991 годах на нем пробурили шесть поисковых скважин и одну разведочную, которые дали приток газа с газовым конденсатом, но в дальнейшем работы не проводились.

По данным экспертов, запасы Поворотного ГКМ составляют 3,5 млрд кубометров газа.

Это уже не первая попытка ЧНГ найти подрядчика для разработки данного месторождения. Аналогичный тендер был объявлен в сентябре текущего года, но закупочная комиссия в октябре признала его несостоявшимся, поскольку к конкурсу был допущен только один участник.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части аннексированного Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений. Компания на 100% подконтрольна министерству топлива и энергетики оккупированного Крыма.