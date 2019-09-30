У шести морських портах України введено обмеження на лоцманське проведення та вантажні операції із зерновими через сильний туман, сім портів працюють без обмежень.

Про це повідомляється на сайті Адміністрації морських портів України, передає Інтерфакс-Україна.

За її даними, обмеження на лоцманське проведення суден через туман введено у портах "Південний", "Миколаїв" і "Ольвія". У "Скадовську" введено обмеження на лоцманське проведення суден без вказівки причин. Обмеження на вантажні операції із зерновими введено у портах "Одеса", "Херсон" і "Рені".

Крім того, через туман закрито рух суден через Бузько-Дніпровсько-лиманський канал і Херсонський морський канал.

Без обмежень працюють морські порти "Чорноморськ", "Маріуполь", "Бердянськ", "Ізмаїл", "Усть-Дунайськ" і "Білгород-Дністровський".