У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
|15:45 23.10.2019
|Турция
У Європарламенті засудили військову операцію Туреччини на північному сході Сирії та закликають створити у цьому регіоні зону безпеки під егідою ООН.
Про це заявила у середу під час дебатів у Страсбурзі найбільша політична група у Європарламенті – Європейської народної партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми суворо засуджуємо військове вторгнення Туреччини на північному сході Сирії. Вимагаємо від Туреччини негайно вийти із Сирії. Ми підтримуємо заморожування допомоги турецькому керівництву в процесі вступу (до ЄС – ред.). Ми розчаровані недостатністю збройового ембарго ЄС відносно Туреччини. Також пропонуємо запровадження під керівництвом ООН безпекової зони на півночі Сирії заради людей, які там проживають», - заявив представник ЄНП у Європарламенті Міхаель Галер.
Голосування відповідної резолюції щодо військової операції Туреччини у Сирії у Європарламенті пройде у четвер.
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