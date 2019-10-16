У Європарламенті засудили військову операцію Туреччини на північному сході Сирії та закликають створити у цьому регіоні зону безпеки під егідою ООН.

Про це заявила у середу під час дебатів у Страсбурзі найбільша політична група у Європарламенті – Європейської народної партії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми суворо засуджуємо військове вторгнення Туреччини на північному сході Сирії. Вимагаємо від Туреччини негайно вийти із Сирії. Ми підтримуємо заморожування допомоги турецькому керівництву в процесі вступу (до ЄС – ред.). Ми розчаровані недостатністю збройового ембарго ЄС відносно Туреччини. Також пропонуємо запровадження під керівництвом ООН безпекової зони на півночі Сирії заради людей, які там проживають», - заявив представник ЄНП у Європарламенті Міхаель Галер.

Голосування відповідної резолюції щодо військової операції Туреччини у Сирії у Європарламенті пройде у четвер.