У КТРЦ повідомили про чотирьох жертв і одного зниклого безвісти у Криму за дев’ять місяців цього року
|15:30 23.10.2019
|Крым
За дев’ять місяців цього року у Криму зафіксовано три випадки смерті зниклих безвісти кримських татар, смерть одного ув'язненого у СІЗО, про які стало відомо не відразу, та один випадок зникнення безвісти громадянина України.
Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає Укрінформ.
"Ми можемо стверджувати, що кількість фактів зниклих безвісти і вбивств щодо корінного кримськотатарського народу збільшується", - сказав він на прес-конференції у середу в Києві.
Так, у квітні в СІЗО Сімферополя помер ув'язнений, а стало про це відомо лише у травні. У квітні зник 61-річний кримський татарин, підприємець Рашид Яг'яєв, його тіло з прив'язаною гирею на шиї було знайдено у селищі Миколаївка Сімферопольського району у липні, коли його викинуло на берег після шторму.
11 липня у селі Ароматному Бахчисарайського району було знайдено тіло зниклого 10 липня Фахрі Мустафаєва, у якого залишилося троє маленьких дітей. У вересні в селі Залісному було знайдено мертвим 20-річного Ейнара Еюпова, який зник ще у серпні 2018 року.
10 вересня в Криму зник Максим Каплієнко, батько футболіста тбіліського "Динамо" Олександра Каплієнка.
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