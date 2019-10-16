За дев’ять місяців цього року у Криму зафіксовано три випадки смерті зниклих безвісти кримських татар, смерть одного ув'язненого у СІЗО, про які стало відомо не відразу, та один випадок зникнення безвісти громадянина України .

Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає Укрінформ.

"Ми можемо стверджувати, що кількість фактів зниклих безвісти і вбивств щодо корінного кримськотатарського народу збільшується", - сказав він на прес-конференції у середу в Києві.

Так, у квітні в СІЗО Сімферополя помер ув'язнений, а стало про це відомо лише у травні. У квітні зник 61-річний кримський татарин, підприємець Рашид Яг'яєв, його тіло з прив'язаною гирею на шиї було знайдено у селищі Миколаївка Сімферопольського району у липні, коли його викинуло на берег після шторму.

11 липня у селі Ароматному Бахчисарайського району було знайдено тіло зниклого 10 липня Фахрі Мустафаєва, у якого залишилося троє маленьких дітей. У вересні в селі Залісному було знайдено мертвим 20-річного Ейнара Еюпова, який зник ще у серпні 2018 року.

10 вересня в Криму зник Максим Каплієнко, батько футболіста тбіліського "Динамо" Олександра Каплієнка.