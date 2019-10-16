Російські тюремники перевели політв'язня Вигівського в одиночну камеру

15:15 23.10.2019   Крым

Українського політв'язня Росії Валентина Вигівського перевели в одиночну камеру.

Про це йдеться на сторінці спільноти Save Oleg Sentsov у Facebook з посиланням на сестру політв'язня Катерину Сердюк, передає Укрінформ.

"Незважаючи на його силу волі, яку він виявляв протягом 5 років у в'язниці, по листу читається відчай, адже він теж мав бути у списку обміну у вересні та цього не сталося. Навіть знову умови стали гірші! Його перевели в камеру-одиначку на якомусь поверсі, де нікого немає у сусідніх кімнатах. Навіть не чутно радіо охоронців. По суті його ізолювали і кинули там одного. Це нестерпно, особливо, коли йде вже 6-й рік незаконного перебування, де постійно порушуються його права, вилучаються його особисті речі, його креслення для будинку для онкохворих і т.д.", - повідомила Сердюк.

Вона додала, що 21 жовтня до неї прийшов лист від брата.

"Дуже хочу розголошення аби втрутилися правозахисні організації, щоби хоча б покращити його середньовічні умови в тій камері тортур", - наголосила сестра політв'язня.

Раніше у Берліні пройшла акція на підтримку українського політв'язня Росії Валентина Вигівського, який вже 6-й рік знаходиться за ґратами.

Як повідомлялось, Валентин Вигівський отримав 11 років суворого режиму. 17 вересня 2014-го він поїхав до Криму на виставку авіації. Лише за місяць його родичам повідомили про те, що Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з "кримською самообороною" на вокзалі у Сімферополі.



Ще на цю тему:

17:45 23.10.2019
Украинский министр проверит больницы возле админграницы Крыма с Херсонщиной
17:30 23.10.2019
Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в оккупированный Крым планируются в октябре
16:30 23.10.2019
Оккупированный Крым выставит на продажу феодосийскую нефтебазу
16:15 23.10.2019
Оккупированный ФСМЗ выбран единственным подрядчиком по ремонту дизельных двигателей для ЧФ РФ
15:30 23.10.2019
У КТРЦ повідомили про чотирьох жертв і одного зниклого безвісти у Криму за дев’ять місяців цього року
14:30 23.10.2019
15 суден позбавили цьогоріч права плавати під іноземним прапором за захід у Крим
13:15 23.10.2019
Крымских отельеров решили додавить тарифами на коммуналку
12:01 23.10.2019
Окупанти хочуть перетворити село в Криму в "ігорну зону для багатих"
10:00 22.10.2019
Аэропорт Симферополь вновь объявил тендер на обустройство ограждения за 931 млн рублей
14:21 21.10.2019
ФСБ змушує працівників сфери інтернет-послуг шпигувати за проукраїнськими кримчанами
13:21 21.10.2019
Оккупационные власти распродают крымскую собственность с молотка
13:01 21.10.2019
Оккупанты не смогли ввести в работу Сакскую ТЭЦ из-за поломки оборудования
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
21:20 22.10.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
19:41 21.10.2019
У Росії заявили, що будівництво другої гілки "Турецького потоку" завершиться наступного року
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
11:00 22.10.2019
Оккупанты вновь появились у грузинского села Атоци
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 23.10.2019
Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400
11:45 23.10.2019
Правозахисники РФ заявляють про рабську працю тисяч в’язнів на будівництві Nord Stream 2
11:15 23.10.2019
Правопопулістська фракція АдН стверджує, що санкції не досягли мети
10:45 23.10.2019
МЗС РФ: Україна не пропонувала обговорити відновлення авіасполучення між країнами
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 23.10.2019
У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
09:45 23.10.2019
Туреччина заявила про припинення військової операції в Сирії
08:45 23.10.2019
Турецький наступ у Сирії: про що домовилися Ердоган і Путін у Сочі
17:15 22.10.2019
Туск: Військова операція Туреччини у Сирії загрожує європейській безпеці
Всі новини країни
Украина Украина
18:15 23.10.2019
В анексованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків з початку року
18:01 23.10.2019
В Одессе согласовали альтернативную дорогу в порт
17:45 23.10.2019
Украинский министр проверит больницы возле админграницы Крыма с Херсонщиной
17:30 23.10.2019
Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в оккупированный Крым планируются в октябре
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд