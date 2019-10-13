НАТО продовжить політичну та практичну підтримку України — Столтенберг
|15:01 23.10.2019
|Украина
Північноатлантичний Альянс та окремі країни-союзниці будуть продовжувати підтримувати Україну та нарощувати зусилля із допомоги у здійсненні реформ у секторах оборони й безпеки.
Про це у середу під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 24-25 жовтня в Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Всі союзники, як в Північній Америці, так і в Європі, надають Україні суттєву допомогу. Перш за все, ми надаємо політичну підтримку. Ми знову й знову заявляємо, що не визнаємо незаконну анексію Криму та підтримуємо територіальну цілісність України. Ми рішуче підтримуємо зусилля з політичного врегулювання та імплементації Мінських угод, а також прогрес у звільненні ув’язнених та нові ініціативи, спрямовані на виконання цих Мінських домовленостей", - зауважив керівник НАТО.
Він наголосив на тому, що НАТО, поряд із політичною, надає суттєву практичну допомогу Україні, зокрема, шляхом використання різних трастових фондів, дорадчої допомоги в реформуванні Збройних сил та сил безпеки. Частина союзників надає таку допомогу на двосторонньому рівні, зокрема, в питаннях тренування військ та вдосконалення систем управління.
Столтенберг нагадав, що Північноатлантична Рада невдовзі має намір відвідати Україну, працюватиме в Києві і в Одесі, де ознайомиться із поточною ситуацією в Україні та зважить на подальші зусилля у розвитку її військово-морських спроможностей.
"Тож, ми надаємо підтримку у багатьох різних сферах. Як генеральний секретар, я завжди прошу союзників надавати більше (підтримки — ред.), і нарощувати зусилля. Надавати більше тренування, більше допомоги у реформах, більше дій разом з Україною. Переконаний, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну і всі союзники будуть нарощувати ці зусилля", - сказав генсек НАТО.
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