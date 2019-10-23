У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
|14:45 23.10.2019
|Греция
Трирічний хлопчик загинув і шість осіб дістали поранення після того як гумовий човен, на якому вони перебували разом з десятками біженців і мігрантів, був випадково протаранений катером берегової охорони недалеко від грецького острова Кос.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Судно берегової охорони проводило регулярне патрулювання на схід від острова Кос, коли стався інцидент. За даними берегової охорони, шлюпка, в якій не горіло світло, після зіткнення перекинулася, всіх 34 пасажири опинилися у воді.
28-річний чоловік, який також впав у воду після зіткнення, був знайдений живим в ході триваючої пошуково-рятувальної операції на схід від острова. Рятувальники зараз шукають 26-річного чоловіка, який досі числиться зниклим безвісти.
Постраждалі були доставлені в лікарню міста Кос. Більше ніяких подробиць про стан їх здоров'я не повідомлялося.
Кількість біженців і мігрантів, які прибувають до Греції, зросла за останні кілька місяців, і влада щосили намагається впоратися з переповненими таборами мігрантів.
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