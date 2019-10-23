15 суден були позбавлені цього року права плавання під іноземним прапором за заходження до закритих портів Криму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у постійному представництві України при Міжнародній морській організації (ІМО).

Україна закрила захід до портів Криму після незаконної анексії півострова Росією. У 2019 році 15 суден позбавили права плавання під іноземним прапором через порушення заборони.

Це, зокрема, шість суден під прапором Того, три під прапором Панами, одне під прапором Палау, одне під прапором Монголії, два під прапором Лівану, одне під прапором Коморських островів і одне під прапором Камеруну.

Всього з 10 серпня 2017 року 46 суден були позбавлені права плавання під іноземним прапором.

Нагадаємо, запроваджені Євросоюзом санкції забороняють зупинятися у кримських портах всім суднам, що належать або контролюються європейським компаніям чи плавають під прапором держави-члена.