Сьогодні, 23 жовтня, до військового причалу Практичної Гавані пришвартувались катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 «Слов’янськ» та Р191 «Старобільськ».

Прибувши на борту вантажного корабля «Ocean Freedom» з міста Балтимор штату Меріленд Сполучених Штатів Америки два патрульних катери класу «Island» під керівництвом українських екіпажів та за участю іноземних експертів розпочнуть етап підготовки до експлуатації, після тривалого транспортування, передає прес-центр Командування Військово-Морських Сил

Збройних Сих України.

«Слов’янськ» та «Старобільськ» пройдуть ряд ходових випробувань, по завершенню яких, катери буде включено до складу Військово-Морських Сил ЗС України.

Важливо зазначити, що укомплектування бойовими одиницями такого класу є поетапним нарощуванням бойових спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, таке рішення є найбільш реалістичним з точки зору балансу ефективності-вартості. Завдяки своїй швидкості, маневреності і озброєнню, такі катери здатні виконувати значний спектр завдань, які притаманні класичним надводним кораблям.