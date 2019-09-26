Катери українських ВМС класу «ISLAND» прибули до військової гавані

14:01 23.10.2019   Украина

Сьогодні, 23 жовтня, до військового причалу Практичної Гавані пришвартувались катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 «Слов’янськ» та Р191 «Старобільськ».

Прибувши на борту вантажного корабля «Ocean Freedom» з міста Балтимор штату Меріленд Сполучених Штатів Америки два патрульних катери класу «Island» під керівництвом українських екіпажів та за участю іноземних експертів розпочнуть етап підготовки до експлуатації, після тривалого транспортування, передає прес-центр Командування Військово-Морських Сил
Збройних Сих України.

«Слов’янськ» та «Старобільськ» пройдуть ряд ходових випробувань, по завершенню яких, катери буде включено до складу Військово-Морських Сил ЗС України.

Важливо зазначити, що укомплектування бойовими одиницями такого класу є поетапним нарощуванням бойових спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, таке рішення є найбільш реалістичним з точки зору балансу ефективності-вартості. Завдяки своїй швидкості, маневреності і озброєнню, такі катери здатні виконувати значний спектр завдань, які притаманні класичним надводним кораблям.



Ще на цю тему:

09:50 21.10.2019
Катери Island доставлені до Одеси
10:45 18.10.2019
В Миколаїв для ремонту зайшов корабель Морської охорони / Фото
08:15 17.10.2019
Українські Island прямують до Одеси
10:15 07.10.2019
В Ізмаїлі відроджують загін Морської охорони
10:45 02.10.2019
Переданное ВМСУ аварийно-спасательное судно океанского класса уже в Одессе
18:10 30.09.2019
До Одеси прямує новий катер ВМС / Фото
20:40 26.09.2019
Проектний центр кораблебудування представить багатоцільовий 155 тонний катер / Фото
10:01 25.09.2019
Станут ли катера серии "Айленд" носителями ПКР “Нептун”
14:00 24.09.2019
Курсанти Інституту ВМС керуватимуть кораблем в умовах, наближених до реальних / Фото
12:30 20.09.2019
МВС планує закупити у Франції катери для прикордонників
11:01 17.09.2019
Завершився важливий та найдорожчий етап у історії з отриманням двох американських катерів класу "Айленд"
09:30 16.09.2019
Звільнені з російського полону моряки повернулися до Одеси / Відео, фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
21:20 22.10.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
19:41 21.10.2019
У Росії заявили, що будівництво другої гілки "Турецького потоку" завершиться наступного року
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
11:00 22.10.2019
Оккупанты вновь появились у грузинского села Атоци
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 23.10.2019
Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400
11:45 23.10.2019
Правозахисники РФ заявляють про рабську працю тисяч в’язнів на будівництві Nord Stream 2
11:15 23.10.2019
Правопопулістська фракція АдН стверджує, що санкції не досягли мети
10:45 23.10.2019
МЗС РФ: Україна не пропонувала обговорити відновлення авіасполучення між країнами
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 23.10.2019
У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
09:45 23.10.2019
Туреччина заявила про припинення військової операції в Сирії
08:45 23.10.2019
Турецький наступ у Сирії: про що домовилися Ердоган і Путін у Сочі
17:15 22.10.2019
Туск: Військова операція Туреччини у Сирії загрожує європейській безпеці
Всі новини країни
Украина Украина
18:15 23.10.2019
В анексованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків з початку року
18:01 23.10.2019
В Одессе согласовали альтернативную дорогу в порт
17:45 23.10.2019
Украинский министр проверит больницы возле админграницы Крыма с Херсонщиной
17:30 23.10.2019
Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в оккупированный Крым планируются в октябре
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд