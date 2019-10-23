Загалом 11% болгар визнали, що проголосували б за певного кандидата в обмін на готівку або в разі особистої погрози. Це понад 600 тис. осіб з приблизно 5,5 млн виборців.

Як пише "Європейська правда" з посиланням Euractiv, про це йдеться в соціологічному опитуванні болгарського офісу Gallup International, проведеному напередодні місцевих виборів у країні.

Приблизно 81% болгар сказали, що не торгуватимуть своїми громадянськими правами, а 8% - вагаються.

Найчастіше торгують своїми політичними правами найбідніші болгари та ромська меншина. Близько 40% з них готові голосувати за гроші. За неофіційною інформацією, бідні болгари та роми готові голосувати проти певних кандидатів за суми від 75 до 100 євро.