Порт Мариуполя нарастил объем перевалки грузов, которые отправляются в Италию.

«Подытоживая работу 9-ти месяцев текущего года в Мариупольском порту, мы можем увидеть существенный рост перевалки груза в этом направлении. Следует отметить, что за три квартала текущего года грузопереработка черных металлов, которые идут в итальянский порт, превысила показатели всего 2018 года - 223,761 тыс. т, что свидетельствует о положительных результатах подписанного соглашения», – отметил руководитель Мариупольского филиала ГП "АМПУ" Игорь Барский, передает MRPL.CITY.

Всего за 9 месяцев текущего года, по данным порта, грузопереработка черных металлов, которые отправляются в порт Ногаро, составила более 259 тыс. т, что составляет 181% от показателя за аналогичный период 2018 года - 143,276 тыс. т.

Напомним, в ноябре 2018 года Мариупольский филиал АМПУ и итальянский порт Ногаро подписали меморандум о сотрудничестве.

С украинской стороны подпись под документом поставил начальник Мариупольского филиала АМПУ Игорь Барский, с итальянской - глава Консорциума экономического развития Фриули (COSEF), генерального партнера портового района Порто Ногаро, Ренцо Маринига.

По планам, сотрудничество двух портов должно было привести к росту грузооборота между ними до конца 2019 года примерно до 500 тыс. т, то есть почти вдвое.

Ранее сообщалось, что в Мариупольском порту количество птиц весной может доходить до 10 тысяч особей. Местом обитания птиц стал южный оградительный мол, который служит для предотвращения ледовых, ветровых нагрузок и защищает от заиления акваторию порта.