Крымских отельеров решили додавить тарифами на коммуналку
|13:15 23.10.2019
|Крым
Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов грозит обложить теневые гостинцы высокими тарифами на услуги ЖКХ.
Как уже сообщал «Новый День», в украинский период до 90% мест размещения Крыма работало в «тени». Сколько сейчас – никто сказать не может, так как до сих пор не известно даже примерное число действующих отелей и гостиниц: по одним данным из 4,5 тысячи, по другим – около 6 тысяч.
Обязательную классификацию, по данным "минтуризма" оккупированного Крыма на 1 июля 2019 года, прошли около 160 крупных объектов размещения (это практически все) и менее 100 малых отелей. Вопрос обсуждался на "заседании межведомственной рабочей группы по налогам, сборам, имущественным платежам в бюджет".
«Мы договорились, что с помощью ресурсников приводим в чувство владельцев таких сооружений: считаем нормы потребления на одного человека, считаем, например, семья из трех человек, – больше трех кубов воды на человека потратили, больше электроэнергии нажгли – тариф должен сразу умножаться на два, – заявил Аксенов. – Живут в каждом доме по 30 «одноклассников» или «родственников» – чушь эту слушаем годами. Кто хочет легализоваться – им помощь, идем навстречу везде. Тем, кто не хочет этого делать – идем по пути применения конкретных нормативов: приехали «одноклассники» – любим, ценим, но, пожалуйста, компенсируйте наши расходы».
Напомним, что с 1 октября вступили в силу поправки в "Жилищный кодекс о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях". И теперь большинству так называемых отельеров оккупированного Крыма легализоваться стало вообще не выгодно, так как 95% небольших гостиниц и гостевых домов оформлены именно как жилые объекты.
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