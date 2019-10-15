США отрепетировали бомбардировку аннексированного Крыма
|13:01 23.10.2019
|Крым
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из них сымитировал бомбардировку оккупированного Крыма.
Учебный полет проходил в рамках программы «по подготовке к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами», сообщило командование вооруженными силами США в Европе, передает Новый День.
Согласно данным ресурса PlaneRadar, отслеживающего полеты военной авиации, маневры проводились 19 октября. Полет продолжался 12 часов, в тренировке также участвовали военнослужащие Румынии, Украины и Грузии. Один из B-52H приблизился к побережью Крыма и сымитировал бомбардировку.
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