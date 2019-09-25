Wizz Air запускає рейс із Одеси до Братислави
|12:15 23.10.2019
|Украина
З 3 листопада з'явиться новий рейс з аеропорту «Одеса» до Братислави — столиці Словаччини.
Вильоти будуть проводити кожну середу і неділю. Квитки на рейс можна придбати на сайті авіакомпанії, передає УНІАН.
Wizz Air – найбільший бюджетний авіаперевізник у Центральній та Східній Європі.
Братислава — єдина в світі столиця, що межує одразу з двома державами: Австрією та Угорщиною. Близькість Відня і Будапешта додатково приваблює сюди туристів.
При цьому Братислава - дуже гарне місто, що має більш ніж тисячолітню історію. Це наймолодша столиця в Європі.
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