З 3 листопада з'явиться новий рейс з аеропорту «Одеса» до Братислави — столиці Словаччини.

Вильоти будуть проводити кожну середу і неділю. Квитки на рейс можна придбати на сайті авіакомпанії, передає УНІАН.

Wizz Air – найбільший бюджетний авіаперевізник у Центральній та Східній Європі.

Братислава — єдина в світі столиця, що межує одразу з двома державами: Австрією та Угорщиною. Близькість Відня і Будапешта додатково приваблює сюди туристів.

При цьому Братислава - дуже гарне місто, що має більш ніж тисячолітню історію. Це наймолодша столиця в Європі.



