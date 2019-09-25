Wizz Air запускає рейс із Одеси до Братислави

12:15 23.10.2019   Украина

З 3 листопада з'явиться новий рейс з аеропорту «Одеса» до Братислави — столиці Словаччини.

Вильоти будуть проводити кожну середу і неділю. Квитки на рейс можна придбати на сайті авіакомпанії, передає УНІАН.

Wizz Air – найбільший бюджетний авіаперевізник у Центральній та Східній Європі.

Братислава — єдина в світі столиця, що межує одразу з двома державами: Австрією та Угорщиною. Близькість Відня і Будапешта додатково приваблює сюди туристів.

При цьому Братислава - дуже гарне місто, що має більш ніж тисячолітню історію. Це наймолодша столиця в Європі.

 



Ще на цю тему:

16:45 23.10.2019
Ryanair навесні полетить із Херсона до Відня
18:30 22.10.2019
Wizz Air запустит рейсы из Запорожья в Австрию, Венгрию, Польшу и Литву
12:01 21.10.2019
В Мариуполь хочет летать итальянский лоукостер?
21:10 18.10.2019
Італійський лоукостер додає 5 нових маршрутів з України
18:30 15.10.2019
В Україну після 8 років перерви знову літатиме Scandinavian Airlines
14:01 15.10.2019
Ryanair запускає рейс Херсон-Краків і додає напрямки з Харкова
13:01 11.10.2019
Український лоукост SkyUp збільшив свій флот до дев'яти літаків
19:01 04.10.2019
Czech Airlines продолжат летать из Праги в Одессу в зимний период
16:30 04.10.2019
Нідерландський лоукост розмірковує над можливістю роботи в Україні
13:21 01.10.2019
Через негоду в аеропорту Одеси затримують рейси: літаки відправляють на Київ і Кишинів
18:01 25.09.2019
"Israir" запустит прямые рейсы из Одессы в Тель-Авив
18:00 24.09.2019
Итальянский лоукост открыл свое представительство в Украине
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
21:20 22.10.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
19:41 21.10.2019
У Росії заявили, що будівництво другої гілки "Турецького потоку" завершиться наступного року
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
11:00 22.10.2019
Оккупанты вновь появились у грузинского села Атоци
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 23.10.2019
Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400
11:45 23.10.2019
Правозахисники РФ заявляють про рабську працю тисяч в’язнів на будівництві Nord Stream 2
11:15 23.10.2019
Правопопулістська фракція АдН стверджує, що санкції не досягли мети
10:45 23.10.2019
МЗС РФ: Україна не пропонувала обговорити відновлення авіасполучення між країнами
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 23.10.2019
У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
09:45 23.10.2019
Туреччина заявила про припинення військової операції в Сирії
08:45 23.10.2019
Турецький наступ у Сирії: про що домовилися Ердоган і Путін у Сочі
17:15 22.10.2019
Туск: Військова операція Туреччини у Сирії загрожує європейській безпеці
Всі новини країни
Украина Украина
18:15 23.10.2019
В анексованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків з початку року
18:01 23.10.2019
В Одессе согласовали альтернативную дорогу в порт
17:45 23.10.2019
Украинский министр проверит больницы возле админграницы Крыма с Херсонщиной
17:30 23.10.2019
Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в оккупированный Крым планируются в октябре
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд