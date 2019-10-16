Селище Кацивелі в анексованому Криму окупанти хочуть перетворити в ігорну зону, яка повинна привабити туристів.

Про це російським ЗМІ повідомив підконтрольний Кремлю «глава» Криму Сергій Аксьонов, передає УНІАН.

Окупаційна влада півострова вже направила в російський уряд відповідні документи. «Усі рішення повністю оформлені, угоди всі будуть укладені цього року. Місце вже визначено на громадських слуханнях – це селище Кацивелі», – заявив він.

Аксьонов стверджує, що азартні ігри будуть орієнтовані «насамперед на приїжджих, на багатих людей»: «Інвестори можуть зробити цю ігорну зону на рівні світових стандартів».

При цьому «глава Криму» не вважає, що ігорному бізнесу завадять санкції. Усі процедури окупанти планують завершити за кілька років.