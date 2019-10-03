Правозахисники РФ заявляють про рабську працю тисяч в’язнів на будівництві Nord Stream 2

11:45 23.10.2019   Россия

Упродовж попередніх років у Росії працю тисяч ув'язнених незаконно та примусово використовують на будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Про це заявив засновник правозахисної організації «ГУЛАГу - НЕТ» Володимир Осєчкін на міжнародній конференції «Путінський газопровід «Північний потік-2» і його справжня вартість для Європи», у вівторок у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За практикою, яка застосовувалася у ГУЛАГ у колишньому СРСР, сьогодні російська влада й держкорпорації використовують примусову працю ув'язнених. Ми маємо дані від колишніх співробітників системи виконання покарань та родичів ув'язнених, що лише за попередній рік праця ув'язнених використовувалася для будівництва підстанції у рамках проєкту «Північний потік-2», - сказав правозахисник.

Осєчкін додав, що за останні п'ять років до таких незаконних робіт залучалося тисячі ув'язнених.

Він наголосив, що ув'язнені працюють у важких умовах, без дотримання заходів безпеки, у результаті чого багато з них отримали виробничі травми.

Він повідомив, що його організація до кінця року оприлюднить восьму серію документального фільму «Хроніки ГУЛАГа», де розповідатиметься про використання рабської праці ув'язнених в Росії.

Як відомо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже діючим "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Будівництво морської ділянки "Турецького потоку" розпочалося 7 травня 2017 року. Ним опікується компанія South Stream Transport. Перша нитка газопроводу призначена для енергопостачання турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної з них - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.



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