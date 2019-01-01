Українці незаконно переправляли турків «яхтами» до Європи
|11:30 23.10.2019
|Украина
Поліція викрила організовану групу українців на території Херсонської та Миколаївської областей, які займалися незаконними перевезеннями турецьких мігрантів до країн ЄС.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП України, передає УНІАН.
За попередньою інформацією, вербувальники підшукували громадян із суттєвими фінансовими проблемами. Саморобними «яхтами» вони незаконно перетинали кордон Туреччини й забирали звідти мігрантів.
Цими ж «яхтами» їх переправляли до Греції та Італії.
Крім того, у човні турки могли перевозити наркотики та інші заборонені речі. Такі судна у Європі, як правило, затримували.
Мігранти мали можливість отримати статус біженця, а українці – лише суд і ув’язнення, при чому на досить великий термін.
На сьогодні у Греції та Італії за саме такі злочини відбувають покарання близько 300 українців. «Яхту» з вербувальниками затримали у момент її виходу в море. У місцях мешкання фігурантів спільна група із представників кількох правоохоронних відомств провела санкціоновані судом обшуки. Слідчі вилучили речові докази в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 149 Кримінального кодексу України.
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