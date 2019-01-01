Укрзалізниця змінила половину керівників підрозділів пасажирських перевезень
|11:01 23.10.2019
|Украина
З початку року Укрзалізниця змінила 55 % керівного складу виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія".
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Укрзалізниці.
Зокрема, це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежно виконували свої посадові обов’язки або підозрюються у зловживаннях.
За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, на початковому етапі трансформації компанії та перетворення її у холдинг важливо мати команду ефективних управлінців, які готові до реформ та не причетні до корупційних схем.
Загалом з початку року вже звільнено 22 керівника виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія". Крім того, за фактом завдання збитків компанії відкрито 11 справ. По 4 справах розслідування завершене, викрадене майно повернуте й збитки відшкодовані Укрзалізниці.
Нагадаємо, Укрзалізниця не планує підвищувати ціни на квитки на поїзди цього року.
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