З початку року Укрзалізниця змінила 55 % керівного складу виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія".

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Укрзалізниці.

Зокрема, це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежно виконували свої посадові обов’язки або підозрюються у зловживаннях.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, на початковому етапі трансформації компанії та перетворення її у холдинг важливо мати команду ефективних управлінців, які готові до реформ та не причетні до корупційних схем.

Загалом з початку року вже звільнено 22 керівника виробничих підрозділів філії "Пасажирська компанія". Крім того, за фактом завдання збитків компанії відкрито 11 справ. По 4 справах розслідування завершене, викрадене майно повернуте й збитки відшкодовані Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця не планує підвищувати ціни на квитки на поїзди цього року.