«Роскосмос» обязал крымские «власти» восстановить центр дальней космической связи в Школьном
|10:15 23.10.2019
|Крым
Член так называемого «комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу» «госсовета Крыма» Валерий Аксенов на заседании профильного комитета заявил, что в п.Школьное (Симферопольский район) запланировано создание центра дальней космической связи в рамках реализации инвестпроекта «Роскосмоса».
По словам Валерия Аксенова, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в письме в адрес «спикера» «крымского парламента» Владимира Константинова сообщил, о включении Крыма в проект «Цифровая Земля», который предусматривает развертывание на территории оккупированного полуострова центра дальней космической связи и регионального центра дистанционного зондирования земли, сообщает Флот2017.
«В письме говорится, что Крым включен в качестве пилотного региона по реализации проекта «Цифровая Земля». После 7 ноября в Крым приедет делегация «Роскосмоса», которая расскажет о проводимой работе. Центр дальней космической связи будет в Школьном - там все будет развиваться», - цитируют Валерия Аксенова крымские СМИ.
Сегодня в Школьном остались здания и сооружения НИП-10, а также взятый под охрану высокоточный радиотелескоп ТНА-400 с диаметром главного рефлектора 32 метра.
Справка:
Год основания современного посёлка Школьное (Симферопольский район, временно оккупированная территория АР Крым) – 1957год.
На территории поселка был построены здания и сооружения космической инфраструктуры под названием «Наземный измерительный пункт № 10» (НИП-10), одновременно с которым и вырос пгт. Школьное.
п. Школьное был известен как гарнизон военно-космических сил СССР, в котором дислоцировалось несколько воинских частей.
НИП-10 был важным звеном в развитии освоения космического пространства на территории СССР: в 1957 был проведён первый сеанс космической связи с первым в мире искусственным спутником Земли; все полёты советских космических аппаратов, запускаемых в военных целях, управлялись из Школьного; проводился перехват сигналов с американских ИСЗ и определению параметров их орбит; велась работа по программе «Луна» и «Луноход»; велось управление полётами космических аппаратов серии «Венера» и «Марс». Здесь были приняты первые изображения поверхности Венеры с КА «Венера-13»; работы по дальнему космосу проводились совместно с НИП-16 и НИП-22 под Евпаторией.
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