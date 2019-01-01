Україна посіла останнє місце в Європі за купівельною спроможністю населення

10:30 23.10.2019   Украина

Україна посіла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи.

Про це свідчать дані дослідження GfK Purchaseing Power Europe 2019, передає РБК-Україна.

За даними дослідження, середній доход після вирахування податків на одного мешканця Європи становить в 2019 році 14 739 євро. При цьому середній українець має в своєму розпорядженні суму в 1830 євро, що вісім разів менше, ніж у середньому по Європі.

Як відзначають в GfK, Ліхтенштейн знову займає перше місце за купівельною спроможністю на людину у 67 550 євро. Це більш ніж у 4,5 рази перевищує середній показник по Європі. Швейцарія з 42 067 євро на людину займає друге місце, як і в минулому році. Всі інші країни, що входять в десятку лідерів, також мають значно більш високу середню купівельну спроможність на душу населення. Люксембург входить в трійку лідерів у цьому році з купівельною спроможністю на душу населення у 35 096 євро, витіснивши Ісландію з третього на четверте місце.

Як повідомлялося раніше, в щорічній доповіді Global Wealth Report швейцарського банку Credit Suisse Україна знаходиться у групі країн з рівнем багатства на одного дорослого від 5 до 25 тис. доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, наявний дохід в розрахунку на одну людину в Україні у другому кварталі 2019 року склав 16083 грн.

 



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