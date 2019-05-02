Сигналів про намір почати діалог між Росією і Україною щодо авіасполучення не надходило.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС РФ.

"Ще влітку цього року на сайті Президента України з'явилася петиція з проханням відновити авіасполучення з Росією. Сам Володимир Зеленський, спілкуючись недавно з українськими журналістами, висловив здивування з приводу відсутності прямих рейсів між нашими країнами. На жаль, далі всіх цих слів справа поки не пішла . Сигналів з української сторони про намір почати діалог з даної тематики не було", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Нагадаємо, Зеленського просили повернути авіасполучення з Росією.