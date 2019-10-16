Туреччина заявила про припинення військової операції в Сирії
|09:45 23.10.2019
|Турция
У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку із завершенням виведення курдських бойовиків із "безпечної зони" наразі немає необхідності у ще одній військовій операції в Сирії.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції", - йдеться в заяві міністерства.
Агентство відзначило, що військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено.
Сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їхню зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої у вівторок між президентами Росії Володимиром Путіним і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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