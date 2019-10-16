У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку із завершенням виведення курдських бойовиків із "безпечної зони" наразі немає необхідності у ще одній військовій операції в Сирії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції", - йдеться в заяві міністерства.

Агентство відзначило, що військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено.

Сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їхню зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої у вівторок між президентами Росії Володимиром Путіним і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.