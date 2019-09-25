У румунських територіальних і міжнародних водах Чорного моря стартували навчання країн НАТО Fall Storm 2019.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на генеральний штаб Військово-морських сил Румунії, у маневрах беруть участь 9 румунських кораблів та судна інших країн, а також близько тисячі військових моряків.

Зазначається, що в основі сценарію – елементи операції з колективної оборони згідно з 5-ї статтею Вашингтонського договору, а тактичні рамки навчань передбачають дії десанту в умовах гібридної загрози звичайних і воєнізованих сил.

Метою навчань, в яких задіяна постійна військово-морська протимінна група, є підвищення рівня взаємодії, а також удосконалення планування та командування спільними силами.



