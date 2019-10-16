У середу опівдні РФ братиме участь у виведенні курдських загонів народної самооборони (YPG) на 30 км від турецько-сирійського кордону, що триватиме 150 годин, після чого Туреччина та РФ почнуть спільні патрулювання на території глибиною 10 км від кордону на захід та схід від району проведення операції "Джерело миру".

Про це йдеться в меморандумі, прийнятому за результатами зустрічі Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та президента РФ Володимира Путіна в Сочі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Починаючи з 12.00 23 жовтня 2019 року вводяться підрозділи російської військової поліції та сирійських прикордонників, які будуть сприяти виведенню YPG та їхніх озброєнь на 30 км від турецько-сирійського кордону. Цей процес буде завершений протягом 150 годин. З цього моменту почнеться спільне турецько-російське патрулювання вглиб на 10 км від кордону на захід та схід від району операції "Джерело миру", окрім міста Камишли", - вказано в меморандумі.

Сторони домовилися також про те, що всі підрозділи YPG та їхнє озброєння будуть виведені з Мюнбіча та Таль Ріфата.

У ході зустрічі обидві сторони висловили свою "відданість збереженню політичної єдності та територіальної цілісності Сирії".

Переговори тривали 6 годин.

Як відомо, домовленості про виведення підрозділів PKK/YPG з території, де Туреччина має намір облаштувати зону безпеки, було досягнуто між Анкарою та Вашингтоном 17 жовтня. Анкара неодноразово наголошувала на готовності відновити операцію після того, як мине 120 годин від досягнутої домовленості.