Росія пропонує Україні визнати суверенітет РФ над Кримом, щоб врегулювати питання про морське розмежування.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС РФ.

Так, за словами заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка, діалог про розмежування Азово-Керченської та Чорноморській акваторії між країнами можливий за умови відсутності невирішеної суперечки, який стосується суверенітету або інших прав на материкову або острівну територію.

"Якщо посилання на дану процедуру означає готовність української влади визнати суверенітет Росії над Кримським півостровом, це, звичайно, могло б стати хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між нашими країнами", - сказав Руденко.

Також заступник міністра додав, що питання статусу і режиму Азовського моря визначено Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року: "Азовське море і Керченська протока історично є внутрішніми водами Російської Федерації і України".

"Ця ж стаття передбачає, що "Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між Сторонами". Відповідно, діючий двосторонній договір вже визначає, що розмежування даної акваторії можливо тільки за згодою сторін. Отже, положення Конвенції ООН з морського права 1982 року в даному випадку в принципі не застосовуються", - додав Андрій Руденко.