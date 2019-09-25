У Чорне море увійшла протимінна група НАТО
|08:01 23.10.2019
Друга постійна група протимінної боротьби НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 – SNMCMG2) увійшла до Чорного моря.
Про це повідомляє турецький корабельний спотер Yörük Işık, передає УНН.
У повідомленні зазначено, що група складається із чотирьох кораблів – італійський корабель забезпечення ITS Vesuvio (A5329), що є флагманом групи, а також мінні тральщики ITS Numana (M5557), з Італії, Туреччини – TCG Amasra (M299) та Іспанії – ESPE Sella (M32).
Як зазначає Український мілітарний портал, 2-га постійна протимінна група НАТО – це одна з морських груп швидкого реагування НАТО.
Завдання групи — пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження. Група безпосередньо підпорядкована Об’єднаному командуванню НАТО в Неаполі у Італії.
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