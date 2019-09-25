Друга постійна група протимінної боротьби НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 – SNMCMG2) увійшла до Чорного моря.

Про це повідомляє турецький корабельний спотер Yörük Işık, передає УНН.

У повідомленні зазначено, що група складається із чотирьох кораблів – італійський корабель забезпечення ITS Vesuvio (A5329), що є флагманом групи, а також мінні тральщики ITS Numana (M5557), з Італії, Туреччини – TCG Amasra (M299) та Іспанії – ESPE Sella (M32).

Як зазначає Український мілітарний портал, 2-га постійна протимінна група НАТО – це одна з морських груп швидкого реагування НАТО.

Завдання групи — пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження. Група безпосередньо підпорядкована Об’єднаному командуванню НАТО в Неаполі у Італії.