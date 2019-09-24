34 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 22 жовтня

09:00 23.10.2019   Read in English Симферополь

22 жовтня 2019 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в окупованому Криму, прибули щонайменше 34 пасажирські авіалайнери (рейси)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

До окупованого аеропорту Сімферополя здійснювали рейси такі авіакомпанії:

Назва авіакомпанії

Кількість рейсів до аеропорту Сімферополя, од./день

«Аерофлот»

15

«Уральські авіалінії»

9

«Росія»

5

«S7 Airlines»

6

«Глобус»

2

«Red Wings»

1

«SmartAvia»

1

«Nordwind Airlines»

2

«Азимут»

1


24 рейси здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 4 рейси - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

2 рейси прибули із Новосибірська.

По 1 рейсу прибули із Сочі, Анапи, Єкатеринбурга, Ростова.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



Ще на цю тему:

20:51 22.10.2019
35 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 21 жовтня
10:50 07.10.2019
46 літаків із 11 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 6 жовтня
09:20 05.10.2019
42 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 4 жовтня
17:31 04.10.2019
42 літаки із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 3 жовтня
17:40 02.10.2019
42 літаки із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 жовтня
09:00 24.09.2019
69 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 вересня
15:50 23.09.2019
78 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 22 вересня
13:35 21.09.2019
67 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 20 вересня
18:10 20.09.2019
75 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 19 вересня
08:00 29.08.2019
84 літаки із 17 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 28 серпня
08:00 28.08.2019
85 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 27 серпня
22:30 27.08.2019
96 літаків із 17 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 серпня
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:41 21.10.2019
Сейсмослужба Академии наук Азербайджана зафиксировала землетрясение на Каспии
09:30 21.10.2019
Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку
08:59 20.10.2019
Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
Всі новини країни
Армения Армения
21:20 22.10.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии завершили учебные сборы на полигонах
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:45 23.10.2019
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
16:30 22.10.2019
Болгария обвинила ВВС России в "изматывании" болгарских МиГ-29
19:41 21.10.2019
У Росії заявили, що будівництво другої гілки "Турецького потоку" завершиться наступного року
09:45 21.10.2019
Болгарія бореться за новий завод Volkswagen, готова збільшити обсяг субсидій
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 23.10.2019
У Греції катер берегової охорони зіткнувся з човном мігрантів, загинула дитина
09:00 22.10.2019
Экипаж патрульного корабля ЧФ принял участие в торжественных мероприятиях в греческом порту
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:45 22.10.2019
Грузія і Велика Британія підписали угоду про стратегічне партнерство
16:00 22.10.2019
Торговый оборот Грузии со странами ЕС сократился на 4,6%
11:00 22.10.2019
Оккупанты вновь появились у грузинского села Атоци
14:41 21.10.2019
Внешнеторговый оборот в Грузии составил 9 193.7 млн. долларов США
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:45 22.10.2019
Парламент Молдовы выступает за процесс многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе
12:41 21.10.2019
Проросійський і проєвропейський кандидати виходять у другий тур в боротьбі за крісло мера Кишинева
10:30 21.10.2019
У виборах до місцевих органів влади в Молдові взяли участь близько 42% виборців
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 23.10.2019
Глава "Рособоронэкспорта" подтвердил обсуждение с Анкарой новых поставок С-400
11:45 23.10.2019
Правозахисники РФ заявляють про рабську працю тисяч в’язнів на будівництві Nord Stream 2
11:15 23.10.2019
Правопопулістська фракція АдН стверджує, що санкції не досягли мети
10:45 23.10.2019
МЗС РФ: Україна не пропонувала обговорити відновлення авіасполучення між країнами
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 23.10.2019
У Європарламенті вимагають безпекову зону під егідою ООН на кордоні Туреччини і Сирії
09:45 23.10.2019
Туреччина заявила про припинення військової операції в Сирії
08:45 23.10.2019
Турецький наступ у Сирії: про що домовилися Ердоган і Путін у Сочі
17:15 22.10.2019
Туск: Військова операція Туреччини у Сирії загрожує європейській безпеці
Всі новини країни
Украина Украина
18:15 23.10.2019
В анексованому Криму російські силовики здійснили 80 обшуків з початку року
18:01 23.10.2019
В Одессе согласовали альтернативную дорогу в порт
17:45 23.10.2019
Украинский министр проверит больницы возле админграницы Крыма с Херсонщиной
17:30 23.10.2019
Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в оккупированный Крым планируются в октябре
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд