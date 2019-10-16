Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк обговорив з генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ІМО) Кітак Лімом порушення міжнародного морського права Росією.

Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури, передає Укрінформ.

Зокрема, зазначається, що особливу увагу під час зустрічі було приділено порушенню норм міжнародного морського права у Чорному і Азовському морях з боку Російської Федерації. Лавренюк зазначив, що незважаючи на об’єктивні ускладнення, спричинені російською агресією, Україна продовжує виконувати в повному обсязі взяті на себе міжнародно-правові зобов’язання в рамках ІМО.

«Українська сторона, під егідою роботи різноманітних органів системи ІМО, неодноразово представляла документи, пов’язані з фактами протиправної діяльності РФ у водах, прилеглих до Автономної Республіки Крим. За нашим переконанням, представлені факти створюють достатньо передумов для вироблення та схвалення відповідної резолюції Асамблеї ІМО. Така поведінка з боку Російської Федерації ставить під сумнів питання безпеки судноплавства не лише в регіоні Чорного та Азовського морів, а і всього світового судноплавства. Ми розраховуємо на активну підтримку ІМО у цьому непростому питанні», - наголосив заступник міністра.

Сторони також обговорили можливість участі представника від України у Секретаріаті ІМО. Лавренюк наголосив, що Україна є членом організації вже понад 25 років і наявність представника України в Секретаріаті ІМО тільки підсилить вагомий внесок України в роботу ІМО.

Лавренюк також подякував Міжнародній морській організації за підтримку та практичну допомогу у реформуванні морської галузі України та зазначив, що проведення аудиту України у 2018 році стало важливим кроком на шляху вдосконалення системи управління безпекою мореплавства та дозволило визначити ключові кроки щодо наближення національних норм і стандартів до світових та у відповідності до загальновизнаних стандартів ІМО.

«Ми розраховуємо на подальшу підтримку України з боку ІМО під час усунення всіх невідповідностей, зазначених у висновку ІМО за результатами аудиту та плануємо завершити виконання всіх заходів до 2022 року», - зазначив заступник міністра.

Лавренюк також поінформував генерального секретаря щодо імплементації Україною низки конвенцій ІМО, зокрема, Конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року (BWM) та Конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою (CLC). За його словами, Україна також має намір ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві (MLC-2006) до кінця 2019 року.