Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали задачи по предназначению одновременно на четырех полигонах боевой подготовки.

Под руководством опытных инструкторов соединения летняя пятимесячная учеба военнослужащих проводилась в горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал, Гудаута и Нагвалоу в Абхазии, а также Дарьял в Республике Северная Осетия – Алания, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятий разведчики совершенствовали навыки по различным направлениям профессиональной подготовки – тактика устроения засад и налетов, организация наблюдательных постов, приемы организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности, а также задачи по поиску и взятию в плен «языка» условного противника.

Кроме того, за отчетный период обучения личный состав разведывательных подразделений с использованием современных бронеавтомобилей «Тигр» и бронетранспортеров БТР-82АМ провел более 35 тактико-специальных учений по розыску и ликвидации маскирующихся диверсионно-разведывательных групп противника.

Также за лето не реже 1 раза в месяц разведчики выполняли упражнения контрольных стрельб из вооружения бронемашин, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.

В ходе всех этапов боевой подготовки военнослужащие совершенствовали навыки по использованию современных средств разведки, в их числе переносные комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», лазерные приборы разведчика и беспилотные летательные аппараты.